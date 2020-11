Inscrições estão abertas para o Prêmio Escolas do Futuro 2020

A premiação Escolas do Futuro 2020 é um evento criado com o objetivo de divulgar e promover inovação nas escolas. Com a pandemia da COVID-19, a área educacional sofreu uma drástica mudança e possibilitou que inúmeros educadores e escolas pudessem inovar nas suas metodologias, nosso objetivo é prestigiar os profissionais que souberam se reinventar.

Veja o vídeo completo da Premiação Escolas do Futuro. As inscrições estão abertas para todos os professores, escolas e edtech do Brasil, as categorias são dívidas entre escolas públicas e particulares.

“O prêmio é uma homenagem aos educadores que se sentiram perdidos durante o ano letivo de 2020 mas se reergueram e enfrentaram,frente a frente os desafios do ensino remoto”, afirma o idealizador do projeto, Gabriel Gonçalves. “A educação já se transformou mas ainda existe um longo caminho para trilhar. Nós da Escolas do Futuro iremos auxiliar escolas e educadores que desejam inovar o ensino no Brasil”.

No site http://escolasdofuturo.com.br/ será realizado todo o processo da competição (inscrição, votações e resultados), o período de inscrição está aberto até 11/12/2020. Logo após teremos a divulgação dos projetos que passaram para a próxima fase.O resultado final acontecerá em Janeiro de 2021.

Podem se inscrever os membros das seguintes categorias:

As inscrições estão abertas, vamos homenagear educadores e escolas que passaram por um grande desafio sem ter nenhum preparo porém o amor pelo ensino motivou a criatividade de cada profissional para inovar.

E-mail: contato@escolasdofuturo.com.br

