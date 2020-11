MS tem 41 prefeitos reeleitos, sendo 30 do PSDB

Dos 48 candidatos disputando a reeleição à prefeitura nos municípios de Mato Grosso do Sul, 41 conseguiram continuar ocupando a cadeira do Executivo municipal. Em contrapartida, os outros 222 que se candidataram pela primeira vez ou mais, 37 cantaram vitória. Ao todo foram 270 candidatos, de 25 partidos. Em se tratando das candidaturas, o cientista político Victor Miranda avalia que PSDB, MDB, DEM e PSD tiveram cerca de metade (50%) dos candidatos no Estado. “Isso é impressionante, demonstra o quanto são maiores do que os demais partidos”, enfatiza.

O resultado mostra destaque para o partido PSDB, dos 55 aptos para concorrer, 30 foram reeleitos e 9 eleitos. Destes, cinco não conseguiram ocupar a posição novamente. Na estimativa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), antes da abertura das urnas, ele acreditava que seriam reeleitos mais de 40 prefeitos, no entanto o volume foi menor. Os candidatos à reeleição tiveram boa aceitação pelo resultado das urnas.

Entre os tucanos conhecidos reeleitos estão o prefeito de Cassilândia, Jair Boni Cogo. Em Porto Murtinho, Nelson Cintra, o candidato mais velho do PSDB, sagrou-se vencedor ontem. Em contrapartida, aos 30 anos, Germino Roz disputou sua primeira eleição para o cargo de prefeito em Batayporã e foi o candidato tucano mais novo a ser eleito. O partido MDB teve três reeleitos e oito eleitos. Do total de 37 candidatos, um não conseguiu se reeleger pela população.

No PDT, dos dez candidatos, o único à reeleição não conseguiu e dois foram eleitos.

Já no DEM cinco foram reeleitos e oito eleitos. Dos 27 candidatos, um não conseguiu ser reeleito. Logo no PT, dos 12 candidatos, nenhum do partido conseguiu se eleger. Ninguém se candidatou à reeleição. Dos 18 candidatos do PSD, o único à reeleição conseguiu. No partido, dois foram eleitos. No PL, dos quatro candidatos, só teve um reeleito.

No PP, dos dez candidatos, dois vão conseguir representar na prefeitura. No partido Podemos, dos dez concorrentes, um conseguiu ser eleito. O único candidato à reeleição do Patriota conseguiu cantar vitória e um foi eleito. Foram 13 candidatos disputando. Dos quatro candidatos do PSOL, um conseguiu ser eleito. Não teve candidato à reeleição.

Em suma já no PSB foi um eleito, dos seis candidatos à eleição. Representantes dos cinco partidos com mais candidatos (MDB, DEM, PSDB PSD, PSL) vão se pronunciar somente hoje (16) sobre os resultados.

