Motorista é decapitado após colidir de frente com carreta

Neste domingo (15) em acidente com uma carreta, no quilômetro 810 da BR-163, um homem morreu decapitado por conta da gravidade da batida. No momento do ocorrido, a vítima conduzia um GM Corsa Classic, com placas de Coxim.

De acordo com informações do site Dourado News, a vítima seguia no sentido sul quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma carreta, que trafegava pela via. Após o impacto, os dois veículos saíram da pista e pararam em uma área verde, as margens da rodovia. O carro ficou totalmente destruído e a vítima presa às ferragens.

Conforme as primeiras informações davam conta de que o motorista do veículo seria morador de Pedro Gomes, porém, a sua identificação não foi confirmada pelas autoridades policiais.

Em suma o motorista da carreta sofreu pequenos ferimentos. No momento do ocorrido, uma equipe da CCR MS Vias trabalhava para manter a segurança do local enquanto PRF (Polícia Rodoviária Federal) e perícia faziam as verificações de praxe.

