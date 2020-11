Homens que vendiam drogas em condomínio são presos

Dois homens, de 19 e 22 anos, foram presos por tráfico de drogas nesta segunda-feira (16). Eles suspeitos de venderem drogas em um condomínio, no bairro Jardim América, em Campo Grande.

Segundo a polícia civil, o Grupo de Operações e Investigações (GOI) recebeu denúncia de que os homens comercializavam o entorpecente no local e faziam festas diariamente. Além disso, quando a dupla saia de casa, geralmente havia algum veículo aguardando em frente a portaria, sendo que eles revezavam para atender essas pessoas que ficavam do lado de fora, situação que se repetia com mais frequência durante as madrugadas.

A polícia constatou que um dos moradores estava foragido da justiça. Ao ser abordado pelos agentes, esse homem forneceu o nome falso, mas acabou confessando a verdadeira identidade.

No apartamento foram encontradas quantias de maconha, comprimidos de ecstasy e também haxixe. Além dos entorpecentes, foram apreendidos diversos apetrechos que indicavam comercialização de drogas como papel filme, papel alumínio, sacos contendo resquícios de maconha e dinheiro.

Os suspeitos foram encaminhados imediatamente até a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol.

