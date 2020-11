Alan Empereur testa positivo para Covid-19

O zagueiro Alan Empereur postou nas redes sociais que testou positivo para a doença. Com isso o Palmeiras teve o oitavo jogador infectado por Covid-19 no atual elenco em uma semana.

Logo o defensor se junta a Luan, Gabriel Menino, Matías Viña, Gabriel Veron, Rony, Danilo e Gabriel Silva, todos afastados e cumprindo o protocolo de isolamento.

Contudo Alan chegou ao Palmeiras na semana passada, estreou contra o Ceará antes mesmo de ser apresentado e ficou no banco de reservas na vitória sobre o Fluminense, no último sábado (14) no Allianz Parque.

Em suma ele é mais uma baixa do técnico Abel Ferreira para o compromisso de volta da Copa do Brasil, quarta-feira (18) em Fortaleza e diante do Goiás, no sábado (21), também fora de casa, desta vez pelo Brasileirão.

(Com informações: IstoÉ)

