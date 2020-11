Não conseguiu votar neste domingo? Saiba como justificar ausência

Eleitores tem 60 dias para realizar justificativa eleitoral

Com o término marcado para às 17h deste domingo (15), a votação do primeiro turno das eleições municipais de 2020 já foram encerradas na maioria dos estados brasileiros. Os eleitores que não conseguiram comparecer nas zonas eleitorais têm 60 dias para justificar a ausência. O prazo determinado para o envio das justificativas é até 14 de janeiro de 2021. Caso ocorra o segundo turno, a data passa para 28 de janeiro.

A justificativa já pode ser realizada através do aplicativo E-título. O app está disponível nas versões IOS e Android e o usuário deve preencher os dados pessoais.

Além dessa opção, a justificativa pode ser feita por meio do Requerimento e Justificativa Eleitoral (Pós-Eleição) que pode ser entregue nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral como cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento ao leitor. O documento está disponível no site do TSE. O eleitor ainda tem a possibilidade de justificar a ausência de forma online através do Justifica Internet.

Quem não compareceu na votação deste domingo deve ficar atento, pois a justificativa só é válida somente para o turno no qual o eleitor se ausentou. Aqueles que não realizaram a justificativa dentro do prazo receberão a multa de R$3,51 por turno. O TSE também prevê outras consequências para quem não apresentar explicações sobre o não comparecimento nas urnas.

Veja Mais:

Homem é preso por porte ilegal de arma

Mulher sai para votar e encontra ladrão pelado dentro de casa

Eleições 2020: Saiba quais aplicativos disponibilizam resultado das apurações