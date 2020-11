Eleições 2020: Saiba quais aplicativos disponibilizam resultado das apurações

A votação para as eleições municipais de 2020 deste domingo (15) seguem até às 17h. A partir deste horário as urnas de todos os estados serão recolhidas para ter início a fase de apuração. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza dois aplicativos que permite que os eleitores acompanhem na íntegra as atualizações dos resultados. É possível também conferir a contagem dos votos por outras duas plataformas.

Os aplicativos estão disponíveis nas versões Android e IOS e para baixar o usuário deve ter acesso às lojas Google Play e App Store. Conforme o TSE, o app Resultados possibilita que qualquer pessoa acompanhe e obtenha os resultados das eleições em sua cidade a partir dos votos já apurados.

O outro aplicativo é o Boletim na Mão, que divulga uma cópia digital dos resultados das seções eleitorais, possibilitando que o eleitor atue como um fiscal das ações durante o pleito.

Além desses aplicativos, os interessados em saber na íntegra os resultados podem também acessar os sites DivWeb e Resultados.

