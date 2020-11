Márcio Fernandes diz que resultado das urnas pode ser diferente das pesquisas

O candidato à Prefeitura de Campo Grande, Márcio Fernandes (MDB), votou neste domingo (15), na Escola Municipal Professora Danda Nunes, no bairro Vivendas do Bosque. No local, o candidato falou sobre a expectativa do 2º turno e ainda comentou que resultado pode ser diferente do que apontam as pesquisas.

“Pode acreditar que as pesquisas elas infelizmente erraram muito aqui em Campo Grande. Eu pelo menos acredito”, afirmou Fernandes.

Veja Mais:

Eleições 2020: Na Capital, 14 urnas tiveram que ser substituídas