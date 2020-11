Eleições 2020: Na Capital, 14 urnas tiveram que ser substituídas

Outras 12 tiveram que passar por ajustes

No Mato Grosso do Sul, 31 urnas eletrônicas já passaram por ajustes desde o início da votação que acontece neste domingo (15). Somente em Campo Grande, 14 tiveram que ser trocadas.

Conforme a última atualização do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), na Capital, 12 máquinas passaram por ajustes até o momento.

No interior, 17 cidades também registraram trocas ou substituições das urnas eletrônicas Sendo elas: Anaurilândia; Bandeirantes; Caarapó; Ladário; Coronel Sapucaia; Rio Brilhante; Eldorado; Aparecida do Taboado; Itaquiraí; Antônio João; Sete Quedas; Corumbá; Aral Moreira; Dourados; Nova Alvorada do Sul e Ivinhema.

