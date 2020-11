Homem é preso por porte ilegal de arma

Homem de 45 anos foi preso neste domingo (15), em Três Lagoas, por porte ilegal de arma após ser flagrado dirigindo alcoolizado.

A prisão ocorreu durante patrulhamento na Avenida Antônio Trajano quando os policiais avistaram um veículo GM/Prisma de cor prata sendo conduzido de maneira irregular.

Durante a abordagem, o suspeito demonstrou falta de equilibro ao descer do veículo e também apresentou dificuldade ao falar emitindo frases desconexas. Em revista no carro, a polícia encontrou no assoalho um revólver calibre. 38 com 02 munições intactas e sem registro.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia.

