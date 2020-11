Homem é preso em flagrante no Camelódromo tentando furtar lanchonete

Rapaz de 22 anos foi preso em flagrante neste domingo (15), no Camelódromo, tentando furtar produtos de uma das lanchonetes. Os seguranças do local detiveram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Conforme informações do boletim de ocorrência, com o autor foram encontrados uma mochila de cor preta, uma camiseta e um óculos. Questionado sobre a origem dos objetos, o rapaz alegou ter pego em um dos boxes do Camelódromo. A loja de onde ele furtou os produtos ficou com o teto destruído.

O homem foi encaminhado para a delegacia.

