Eleições 2020: Marquinhos é reeleito com 52.58% dos votos

A apuração de votos das eleições municipais 2020 já tiveram início no Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) lidera disputa com 98.957 votos, equivalente a 53.15%. Em segundo lugar está o promotor Harfouche (Avante) com 11.41%. Na Capital, até o momento, 44.53% das seções foram apuradas. Os eleitores podem acompanhar em tempo real a apuração dos votos no Mato Grosso do Sul por meio de aplicativos.

Em seguida estão os candidatos Pedro Kemp (PT) com 8.31%, Vinicius Siqueira (PSL) com 8.12% e Delegada Sdnéia Tobias com 4.38%.

Márcio Fernandes (MDB), Esacheu Nascimento (PP), João Henrique (PL), Marcelo Miglioli (Solidariedade), estão respectivamente com 3.06%; 2.47%; 2.38% e 1.88%.

Resultado final

Com 218.418 votos, Marquinhos Trad (PSD) foi reeleito prefeito de Campo Grande na noite deste domingo (15). Marquinhos liderou a disputa com ampla vantagem somando 52.58%. O promotor Harfouche (Avante) recebeu 48.094, equivalente a 11.58%.

(Matéria atualizada às 21h20 para acréscimo de informações)