Candidato a vereador é preso na Capital por crime eleitoral

O candidato a vereador em Campo Grande, Maicon Nogueira (PSD), foi preso neste domingo (15) por suspeita de crime eleitoral. Nogueira teria realizado a prática criminosa conhecida como “boca de urna” nas mediações da Escola Fausta Garcia Bueno, localizada no bairro Coophasul.

Conforme o boletim de ocorrência, após registrar o voto na sua zona eleitoral, o candidato passou a circular pelo local, cumprimentar os eleitores presentes e falar para eles o seu número de votação.

Um policial militar presente na escola abordou o candidato e o alertou sobre a prática ilícita. Em resposta, Nogueira afirmou que só estava acompanhando a votação. Em seguida, o candidato saiu das dependências da instituição, porém seguiu falando com a população “solicitando apoio”.

Ainda segundo informações do boletim, o candidato passou a conduzir seu carro na área do colégio mantendo contato com os eleitores. O juiz de plantão foi chamado para averiguar os fatos e pediu que Maicon retirasse o veículo do local que estava sendo utilizado como instrumento para a prática do crime de boca de urna.

Após a recusa do candidato, o juiz determinou que ele seguisse para a Superintendência da Polícia Federal para a tomada das providências cabíveis.

