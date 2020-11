Nota de esclarecimento TRE-MS

31ª Zona Eleitoral de Sidrolândia

O Dr. Cláudio Muller Pareja, Juiz Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral de Sidrolândia (MS), esclarece que a Justiça Eleitoral não produziu nem distribuiu o panfleto que está em circulação no município informando que todos os votos de Daltro Fiuza não terão validade.

O processo de registro de candidatura do referido candidato encontra-se subjudice, ou seja, a validade dos votos que lhe forem atribuídos ainda depende do resultado final do julgamento dos recursos.

(Texto: Assessoria)

Veja mais:

Exclusiva! O Estado Online entrevista Promotor de Justiça do MPE