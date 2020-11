Deputado Onevan de Matos morre durante cirurgia

Deputado estadual e candidato à prefeitura de Naviraí, Onevan de Matos (PSDB), de 77 anos, morreu nesta sexta-feira (13), durante uma cirurgia de cateterismo. A notícia foi confirmada pelos familiares do parlamentar.

Ele estava internado há mais de um mês em um hospital em São Paulo. O parlamentar teve covid-19, chegou a ter alta, mas voltou para internação depois que apresentou complicações.

Segundo a assessoria de imprensa do candidato, ainda não há detalhes sobre o sepultamento de Onevan que será em Naviraí.

O PSDB emitiu nota lamentando a morte do deputado: “Onevan não deixa apenas sua família órfã, ele deixa amigos, admiradores e um ninho tucano triste por sua partida”, escreveu o partido.

História

Onevan de Matos nasceu em Minas Gerais e iniciou a vida política em 1970, como vereador por dois mandatos na cidade de Jales, São Paulo. Chegou em Naviraí, então Estado de Mato Grosso, no ano de 1975, para exercer a profissão de advogado.

Em 1978, logo após a criação de Mato Grosso do Sul, foi eleito deputado estadual na primeira Legislatura do Estado, participando da elaboração da 1ª Constituição da nova unidade da federação.

Em 1983 tomou posse em seu segundo mandato de deputado estadual. No seu terceiro mandato, que se iniciou em 1987, Onevan de Matos se licenciou do Parlamento Estadual para concorrer ao cargo de prefeito de Naviraí. Vitorioso na eleição, deixou a Assembleia Legislativa em 31 de dezembro de 1988 para assumir a prefeitura.

Em 1998 foi eleito pela quarta vez deputado estadual em Mato Grosso do Sul, sendo reeleito em 2002, 2006, 2010 e 2014. Atualmente, o deputado estadual Onevan de Matos integra a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Parlamento Estadual.

