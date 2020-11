Pelo menos 12,3% dos adultos em Campo Grande, na faixa etária de 30 a 69 anos, convivem com a doença

O Dia Nacional de Combate a Diabetes foi comemorado no sábado (14). Considerada uma doença crônica não transmissível, a diabetes é causada pela falta de insulina no organismo, o que provoca uma alta taxa de açúcar no sangue. A incidência no número de diagnósticos vem aumentando nas últimas décadas e atingindo proporções epidêmicas em todos os continentes. Pelo menos 12,3% dos adultos em Campo Grande, na faixa etária de 30 a 69 anos, convivem com a doença.

De acordo com a endocrinologista e professora do Curso de Medicina da Uniderp, Sandra Gaban, vários fatores estão associados a doença, como, por exemplo, a rápida urbanização, transição nutricional, sedentarismo, maus hábitos alimentares e envelhecimento populacional.

“As pessoas que têm mais chance de desenvolver diabetes são aquelas com excesso de peso e com parentes de primeiro grau na família, sendo assim a adoção de um estilo de vida saudável com uma alimentação balanceada, evitando alimentos gordurosos, guloseimas, excesso de bebidas alcoólicas e a prática de atividade física regular são fundamentais para a prevenção do diabetes, da hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares. Ainda, manter um peso saudável, a pressão arterial controlada e níveis de colesterol e triglicerídeos dentro da normalidade”, orienta a especialista.

Segundo a médica, a prevenção e o tratamento precoce do diabetes ainda são os melhores remédios, por isso a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda o rastreamento da doença com o exame de glicemia em indivíduos assintomáticos e sem fatores de risco.

“Para os diabéticos a partir dos 45 anos e para os que apresentam sobrepeso ou obesidade, hipertensão arterial, hitórico familiar de diabetes, mulheres que tiveram diabetes na gestação, portadores de hepatite C e outros fatores de risco devem ser avaliados em qualquer idade”, revela Sandra.

No Brasil, 14 milhões de pessoas têm diabetes e 50% dessa população desconhece a doença, que é crônica e silenciosa. O diabetes pode causar cegueira, acidente vascular cerebral, infarto do coração, insuficiência renal e amputação de perna. É frequente o diagnóstico já com alguma complicação da doença.

Tipos de diabetes

São três tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional, que é diagnosticado na gravidez.

O diabetes de tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode também ser diagnosticado em adultos. Os pacientes apresentam uma destruição das células do pâncreas produtoras de insulina e o tratamento é realizado sempre com insulina, planejamento alimentar e atividades físicas para o bom controle do nível de glicose no sangue. Corresponde de 5% a 10% do total dos casos de diabetes;

90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2, que se manifesta mais frequentemente em adultos a partir dos 40 anos, mas crianças e adolescentes também podem apresentar, pois esse tipo de diabetes está associado ao excesso de peso, sedentarismo, maus hábitos alimentares e à presença da doença em familiares.

Cuidados que os diabéticos devem ter