Vendas no comércio de MS têm aumento de 1,2%

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul apresentou em setembro crescimento de 1,2% no volume de vendas. Os dados são da PMC (Pesquisa Mensal de Comércio), do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Resultado ainda maior foi obtido na receita nominal de vendas, que totalizou no período um crescimento de 2,7%. Na variação mensal, quando se compara o mês ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 10,6% no volume de vendas.

Para a economista do IPF- -MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Daniela Dias, o resultado obtido, mesmo em um cenário de pandemia da COVID-19, é significativo e revela a manutenção do ritmo de crescimento.

“É uma reação positiva do comércio, mesmo diante das incertezas do momento e da cautela do consumidor ao ir às compras. Essa variação, mesmo que pequena, ajuda a manter o ritmo de crescimento e reduzir as perdas dos empresários”, explicou.

No acumulado do ano e nos últimos 12 meses, os índices também são positivos. Na variação acumulada no ano o índice foi de 2,7%, e no acumulado de 12 meses, 1,8%. O índice de volume de vendas é o que realmente aponta se houve melhora no setor, pois demonstra um aumento real de compras, por se referir a unidades físicas. Já a receita nominal pode sofrer influência da inflação, que faz com que ela aumente.

