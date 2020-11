Prefeito Valdir Junior tem 61% de intenções de voto, em Nioaque

A Ranking Comunicação e Pesquisa divulgou dados sobre o cenário eleitoral na cidade de Nioaque e o prefeito Valdir Junior (PSDB) segue para reeleição com 61% das intenções de voto na pesquisa estimulada, com ampla vantagem para a segunda colocada.

A pesquisa também indica que Ilca Domingos (MDB) tem 17,75%, Dominique Rodrigues (Cidadania) aparece com 3%, Cícero de Souza (PSB) tem o indicativo de 1,75% e Ilson Bicudo (Rede) aparece com 1,50%.

Na espontânea, Valdir continua na frente: 41,50% e Ilca Domingos aparece com 13,75% das intenções de voto. Na sequencia, está Dominique com 2,25%, Cícero de Souza com 1,50%, outros aparece com 0,50% e brancos, nulos, indecisos e que não souberam responder somaram 40,50%.

Rejeição

A mais rejeitada é a ex- -prefeita Ilca Domingos, com 22%. O prefeito Valdir Junior aparece com 7% e Cícero de Souza com 6,75%.

A população de Nioaque foi perguntada sobre como avalia a administração do prefeito e 61% indicam como bom/ ótimo, o total de 22% disse que a administração está regular e 13,25% ruim/péssimo. Não soube ou não quis responder teve 3,75%.

A pesquisa de registro MS08449/2020 foi realizada com 400 pessoas entre os dias 5 e 9 de novembro de 2020. A amostra no nível municipal tem uma margem de erro de 5,5% para um intervalo de confiança de 95%.

Confira a pesquisa completa:

(Texto: Andrea Cruz)