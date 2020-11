TRE-MS mantém indeferimento da candidatura de Harfouche

Nesta manhã de quinta-feira (12) foi concluído o julgamento do candidato à prefeitura de Campo Grande, Sérgio Harfouche (Avante), no qual TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) negou recurso do candidato mantendo o indeferimento de seu registro.

Contudo o julgamento começou ontem (11) no pleno do TRE-MS. O advogado do candidato, Vinícius Monteiro Paiva, citou que Harfouche teve o aval da Justiça para participar do pleito em 2018, concorrendo ao Senado.

A juíza Monique Marchiori Leite pediu vista na sessão de ontem, quarta-feira (11), do Pleno, adiando a decisão para hoje. Sendo assim hoje (12) deu voto a favor de Harfouche, dizendo que não há “certeza jurídica” da proibição da sua participação no pleito. Ainda declarou que o Tribunal deveria manter sua jurisprudência anterior, de 2018.

No entanto, apenas Monique votou a favor. O desembargador Divoncir Schreiner Maran e os juízes Daniel Castro Gomes da Costa, Djailson de Souza e José Henrique Neiva de Carvalho foram contra. Logo o candidato vai recorrer da decisão no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Veja também: Prefeito Valdir Junior tem 61% de intenções de voto, em Nioaque