Com liberação, testes com a CoronaVac retomam na Capital

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu liberar ontem (11) o retorno de testes com a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan. Em Campo Grande, os estudos já foram retomados, conforme a pesquisadora e infectologista Ana Lúcia Lyrio.

“A retomada é imediata, desde que nós possamos chamar as pessoas que estavam agendadas, os testes começam hoje [11] já”, reiterou Lyrio. De acordo com a pesquisadora, a Capital possui uma média de 15 voluntários agendados diariamente aptos a receberem a vacina CoronaVac. Até segunda-feira (9), data da interrupção dos estudos, 100 profissionais da área da saúde já haviam sido vacinados em Campo Grande.

Antes do anúncio da liberação pela Anvisa, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, comentou a reportagem sobre a interrupção e expectativa de retorno dos testes. “Espero que agora, com todas as informações que chegaram até a Anvisa, a gente despolitize essa questão”, disse.

Na Capital, os estudos e testes são realizados no Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian). A expectativa é de que cerca de mil profissionais da área da saúde recebam as doses em MS, sendo alguns o imunizante e outros o placebo.

(Texto: Mariana Moreira)

