Escola suspende aulas de turma após aluna testar positivo

Uma aluna da turma do 3º ano do Ensino Médio testou positivo para a COVID-19 no Colégio Nota 10. Com isso, a instituição suspendeu as aulas presenciais de toda a turma pelo período de 14 dias. Em nota, a escola justificou que a medida foi adotada seguindo os protocolos de biossegurança elaborados pela unidade.

O colégio ainda afirmou que a aluna, diagnosticada com COVID, já não ia para as aulas desde a última sexta- -feira (6), e ainda relatou que o mesmo é pedido para os colaboradores, ou outros alunos, que tenham familiares com sintomas da doença.

Foi solicitado para os colaboradores e alunos que comuniquem o colégio caso algum familiar teste positivo, mesmo que não apresentem sintomas, para que os cuidados com a saúde e segurança de todos possam ser garantidos.

Seguindo o período de 14 dias, as atividades devem ser retomadas no dia 23/11. Com as aulas presenciais suspensas, o serviço remoto será retomado, conforme o termo de compromisso assinado pela instituição.

(Texto: Amanda Amorim)