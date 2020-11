Prefeitura assina termo com Consórcio Guaicurus para melhoria do transporte

A Prefeitura de Campo Grande, a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), assinaram, nesta quarta-feira (11), o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com o Consórcio Guaicurus. O documento reúne uma série de ações que devem ser adotadas pela empresa para a melhoria do transporte público

Dentre as medidas que o termo estipula está a realização de concursos, reforço na segurança dos terminais e a construção de corredores de ônibus que devem melhorar o fluxo e a mobilidade urbana.

A Câmara será responsável por realizar a fiscalização do TAG e acompanhar o comprimento das exigências solicitadas, além de contribuir com a criação e aprovação de projetos de lei específicas para a melhoria do transporte público.

O TAG segue para aprovação do Pleno do Tribunal de Contas, para começar a vigorar

O documento foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha, pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, pelo conselheiro relator, Waldir Neves, pelo presidente do Consórcio Guaicurus, Nelson Guenshi Asato e pelos representantes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos), Janine de Lima Bruno e Vinícius Leite Campos, respectivamente.

