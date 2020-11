Mulher que ficou sem umbigo após cirurgia receberá R$ 10 mil

Mulher de 41 anos, que realizou cirurgia plástica e sofreu deslocamento lateral do umbigo, recebeu na justiça o direito de ser indenizada em R$ 10 mil por danos morais. A paciente teve que passar por outros dois procedimentos após a primeira cirurgia de abdominoplastia.

O caso ocorreu em janeiro de 2012 quando a paciente sofreu o deslocamento no umbigo e ficou com uma grande saliência ao redor dele. Posteriormente, em setembro de 2013, a mulher voltou a operar com o mesmo profissional que garantiu que iria corrigir o procedimento. A segunda cirurgia também apresentou complicações o que levou a paciente a realizar o terceiro procedimento. Na última, ela precisou realizar a drenagem de um hematoma e começar a usar dreno na região.

Depois das intervenções médicas, a paciente ficou com diversas marcas e cicatrizes na região operada o que a levou a desenvolver um quadro de depressão.

A defesa do médico alegou que a paciente assinou o termo de consentimento que destacava possíveis complicações cirúrgicas, além de sustentar que as condições de cicatrização são fatores individuais que não dependem do profissional.

O processo tramitou em segredo de justiça.

Veja Mais:

PM abre inscrições para a formação de 235 sargentos