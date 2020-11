PM abre inscrições para a formação de 235 sargentos

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Interno, destinado à seleção de candidatos para o preenchimento de um total de 235 vagas para o Curso de Formação de Sargentos da PMMS do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM). O concurso foi anunciado nesta quarta-feira (11).

Segundo a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Processo vai selecionar candidatos, entre policiais militares que estão como Cabo da PM, interessados em concorrer às vagas disponibilizadas, pelo critério de antiguidade. Será organizado sob a responsabilidade do Comandante-Geral da PMMS, Coronel Marcos Paulo Gimenez, conduzido por uma Comissão Geral Organizadora, e executado pela Diretoria de Recrutamento, Seleção e Promoção (DRSP) da Corporação.

Curso ocorrerá nas modalidades Ensino à Distância (EAD) e presencial, e terá seu polo de ensino somente em Campo Grande, sendo realizado no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da PMMS.

As inscrições poderão ser realizadas no período das 08 horas do dia 12 de novembro de 2020 até as 18 horas do dia 19 de novembro de 2020, e serão efetuadas exclusivamente via internet.

(Com informações da Sejusp)

