Dólar fecha sessão em alta de 0.11% e vai a R$ 5.39

Após iniciar a semana com leve queda, o dólar encerrou a sessão desta terça-feira (10) com uma ligeira alta de 0.11%, cotado a R$ 5.39 na venda. Na máxima do dia, a moeda norte-americana foi a R$ 5.41, com elevação de 0.48%.

O Ibovespa emendou hoje a sexta alta consecutiva com Petrobras entre os principais suportes apoiada na recuperação do petróleo no exterior, mas com outras blue chips como Bradesco, Itaú Unibanco e Ambev endossando o movimento.

O Ibovespa subiu 1,49%, para 105.055,45 pontos, segundo dados preliminares, contabilizando alta de quase 12% nos últimos seis pregões. No melhor momento, chegou a 105.758,29 pontos, máxima intradia desde 5 de março.

Cotações

MAIORES ALTAS

Nome Variação % Valor (R$)

UGPA3 +8.05% R$ 21,62

PETR3 +8.04% R$ 23,66

SANB11 +7.95% R$ 36,94

PETR4 +6.89% R$ 23,10

ABEV3 +6.75% R$ 15,18

MAIORES BAIXAS

Nome Variação % Valor (R$)

BTOW3 -8.58% R$ 72,85

TOTS3 -7.22% R$ 27,25

GGBR4 -5.68% R$ 20,75

CSNA3 -5.11% R$ 19,88

MGLU3 -4.54% R$ 25,25

MAIS NEGOCIADAS

Nome Variação % Negocios

PETR4 6.89 165.472

MGLU3 -4.54 154.285

BBDC4 6.58 138.029

ITUB4 5.32 126.001

VVAR3 -3.88 113.596

(Com informações da Reuters e InfoMoney)

