Dólar oscila em leve queda e fecha a R$ 5.39

O dólar comercial iniciou a semana com leve queda de 00.4%, cotado, nesta segunda-feira, a R$ 5.391. Na última sessão, a moeda norte-americana registrou queda de 2.74%.

Com desempenho diferente do dólar, o Ibovespa fechou em forte alta de 2.52%, a 103.467,58 pontos, segundo dados preliminares. No melhor momento, chegou a 105.146,56 pontos, renovando máxima intradia desde julho. O volume financeiro na bolsa totalizava 46,6 bilhões de reais.

Cotações

MAIORES ALTAS

GOLL4 +20.17% R$ 21,09

AZUL4 +18.63% R$ 30,76

MULT3 +14.19% R$ 24,55

LREN3 +13.87% R$ 47,71

EMBR3 +13.74% R$ 7,45

MAIORES BAIXAS

B3SA3 -5.46% R$ 53,53

TOTS3 -5.15% R$ 29,47

BTOW3 -4.17% R$ 78,85

MGLU3 -3.07% R$ 26,49

VVAR3 -3.07% R$ 18,63

MAIS NEGOCIADAS

PETR4 9.52 184.476

BBDC4 9.64 144.793

MGLU3 -3.07 137.990

ITUB4 8.29 126.431

VVAR3 -3.07 110.414

