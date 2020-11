Confira alterações de locais de votação em Campo Grande e no Interior

Eleitores podem consultar eventuais alterações pelo aplicativo e-Título e pelo site da Justiça Eleitoral

Com o intuito de promover maior comodidade para os eleitores, alguns locais de votação de Campo Grande e também do interior do Estado foram alterados pelas Zonas Eleitorais e passarão a funcionar já a partir das eleições municipais do próximo domingo (15).

É importante que, antes de sair de casa, o eleitor consulte o seu local de votação. Eventuais alterações podem ser conferidas pelo site da Justiça Eleitoral e pelo aplicativo e-Título, que também serve como documento oficial no dia da votação.

(Texto: Assessoria)

