Consumo de energia elétrica cresce 1,4% em outubro

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulgou nesta terça-feira (10) que o consumo de energia elétrica aumentou 1,4% no mês de setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Em Mato Grosso do Sul houve aumento de 14%.

Em relação a 2019, houve queda de 1%. Os dados levam em conta o consumo do mercado regulado, o ACR, no qual o consumidor compra energia diretamente das distribuidoras, e do livre, o ACL, que permite a escolha do fornecedor e a negociação de condições contratuais. Eis o comunicado (324 KB).

Considerando os outros Estados, houve aumento em Tocantins (12%) e Rondônia (10%). Já as Unidades da Federação com redução, foram, respectivamente, Rio Grande do Sul (10%), Rio de Janeiro (1%) e o Distrito Federal (1%).

Em relação aos segmentos, apresentaram maior alta: saneamento (30,3%), bebidas (13,2%) e manufaturados (10,7%). As quedas foram transporte (4,4%), veículos (4,1%) e minerais metálicos (1,5%).

(Com informações do site Poder360)

