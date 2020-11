Capital acumula 196.800 famílias endividadas

A Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), revelou que em outubro Campo Grande registrou a segunda alta seguida no número de famílias sem condição de arcar com o pagamento de dívidas (no mês de outubro, são 62,8%, contra 61,1% em setembro). Esta pode ser considerada a maior quantidade registrada nos últimos 13 meses. Com isso, a Capital contabiliza pelo menos 196.800 famílias endividadas, aumento de mais de 5,3 mil famílias em relação ao mês de setembro (191.451).

O levantamento indicou ainda que, quando se observa o nível de endividamento, 14,8% se classificam como muito endividados, 20,1% mais ou menos endividados e 27,8% pouco endividados. Na lista dos principais motivadores dessas dívidas, o cartão de crédito aparece como o responsável por 61,6% delas, seguido pelos carnês com 26,6% e os financiamentos de casa e carro (12,7% e 12% respectivamente). Sobre o tempo das dívidas, 47,7% afirmam que estão há mais de 90 dias sem pagar, 14,6% entre 30 e 90 dias e outros 15,2% até 30 das.

Entre as endividadas, 56,4% das famílias possuem contas em atraso, ante 43,6% que afirmam não ter nenhuma dívida. No primeiro caso, pelos menos 30,9% não acreditam que terão condições de quitar esses débitos, outros 19,4% apontam para uma possibilidade de pagar as dívidas de forma parcial e apenas 18,5% afirmam que terão condições. O índice para quem recebe até dez salários-mínimos é bem maior, de 67,4%, já para os que recebem acima, é de 38,8%.

(Texto: Michelly Perez)

