Inmet mantém aviso de temporal para esta terça-feira

Mato Grosso do Sul começou a semana com ventos fortes e chuva em diversas áreas. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, somente na capital, o inicio da tarde teve ventos de 58,4 km/h e choveu 12,2 milímetros. Sendo assim nesta terça-feira (10), o dia será nublado a encoberto e há potencial para chuvas em todas as regiões.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as chuvas podem variar entre 50 e 100 milímetros, ventos com intensidade entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Ha risco, também, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemec) estima que as chuvas devem se manter até a próxima quarta-feira (18). Em suma hoje (10) as temperaturas poderão variar entre de 18°C a 39°C e na capital variação está estimada em 20°C a 33°C.

