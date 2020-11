Trump anuncia demissão de chefe do Pentágono

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (09), por meio do Twitter, a demissão do secretário de Defesa, Mark Esper.

“Tenho o prazer de anunciar que Christopher C. Miller, o diretor altamente respeitado do Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidade pelo Senado) será o secretário de defesa interino, com efeito imediato”, escreveu.

Na publicação, Trump ainda agradeceu Esper pelo serviço prestado e afirmou que “Chris fará um ótimo trabalho”.

Informações da imprensa americana, revelam que o republicano deixou planejada uma série de demissões pós-eleição, com Esper e o diretor do FBI, Christopher Wray, no topo da lista. O chefe do Pentágono, por sua vez, já havia preparado uma carta de demissão em antecipação ao magnata.

