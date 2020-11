Temporal: concessionária de energia triplica equipes nas ruas

Temporal que atingiu Campo Grande nesta segunda-feira (9) causou estragos pelas Capital. Alguns pontos da cidade ficaram sem energia elétrica e a Energisa precisou triplicar o número de equipes nas ruas.

Conforme a concessionária de energia, seis mil raios caíram durante o temporal que teve ventos de 60 km/h. A queda de árvores e de objetos na rede elétrica provou o romṕimento de cabos e danos no sistema.

Segundo a empresa, a interrupção do fornecimento está espalhada pela cidade, sem concentração. Ainda de acordo com a Energisa, para as ocorrências envolvendo queda de árvores de grande porte e volume expressivo de vegetação na via, que impeçam a atividade das equipes da concessionária, se faz necessária a atuação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil no corte e retirada de galhos para que a recomposição do sistema elétrico seja concluída.

Orientações:

A concessionária de energia orienta que em caso de tempestade deve-se retirar todos os aparelhos eletrônicos das tomadas e evitar contato com objetos de estrutura metálica que estejam ligados à eletricidade, como fogões, geladeiras e torneiras. Se estiver na rua, procure um lugar seguro e não se aproxime de cabos partidos. Em caso de urgência, a população pode entrar em contato com a empresa pelas redes sociais, pelo aplicativo Energisa On, Whatsapp Gisa (67 99980-0698), pelo site www.energisa.com.br ou pelo Call Center 0800 722 7272.

Veja mais:

Chuva causa estragos em Campo Grande