Pantanal: Incêndio subterrâneo dificultam no combate

Com a volta dos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense e a equipe do Corpo de Bombeiros tem tido dificuldades para extinguir o fogo, principalmente na região da Serra do Amolar. No local, os Bombeiros têm se deparado com uma situação bastante complicada: o incêndio é subterrâneo.

Como parte da vegetação já havia sido queimada, os novos focos representam um grande desafio aos bombeiros. O 2º sargento Segarini explica as dificuldades em combater as chamas.

“Em área que vinha sendo queimada, tem uma área verde, mas [o incêndio] passou por baixo, está no subsolo. Tem uma certa quantidade de matéria orgânica embaixo e essa matéria fica queimando, isso dificulta o combate na região do Pantanal. Acontece muito, acha que extinguiu as chamas, mas está queimando no subsolo”, explica.

Outro problema é a característica da vegetação no local. “São vários galhos, cipós, tronco e o relevo que é bastante ruim para se locomover na mata do Pantanal”.

(Com informações: O Pantaneiro)

