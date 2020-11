Chuva e calor iniciam “temporada” de acidentes com escorpiões

O período do verão, entre os meses de dezembro e março, exige maiores cuidados com relação aos acidentes com escorpiões. Mas o alerta vale desde o mês de novembro, quando começa a esquentar e chover, provocando o aumento de casos.

O número de acidentes em 2020 teve uma pequena queda em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados mais recentes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), de janeiro até setembro de 2019 em Campo Grande foram 782 registros. Neste ano, o número chegou a 647.

Mesmo assim, os três primeiros meses foram os que tiveram mais casos de picadas de escorpião. Em janeiro deste ano foram 138 casos, fevereiro 164 e março 110. Segundo a gerente técnica do Serviço de Controle de Roedores e Animais Peçonhentos e Sinantrópicos, Christianne Brandão, como esses animais vivem na rede

de esgoto, quando começa o calor e a chuva, eles saem desses locais para procurar uma nova instalação e alimentos.

Assim, aumentam os acidentes. Além do calor, esses são os meses de procriação dos escorpiões. Os filhotes começam a circular. “Tudo isso acontece em uma mesma época e é por isso que a saúde alerta para redobrar os cuidados”, explicou.

(Texto: Dayane Medina)