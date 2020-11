Sofia Coppola e o vazio existencial

São raros os filmes em que ficamos tão estonteados em frente a uma tela de cinema, ou até mesmo na TV de casa, que simplesmente não sabemos o que fazer depois que aquela história acaba. Fazer isso com poucos minutos de filme então é uma façanha incrível possível apenas para diretores e roteiristas muito talentosos. Quando a roteirista e diretora habita o mesmo corpo nos dá filmes como “Lost In Translation” (2004) ou o mais recente “On the Rocks” (2020). Claro que só poderia falar da maravilhosa Sofia Coppola. O filme da Apple TV + em parceria com a A24 na distribuição, traz de volta a pareceria Coppola/Murray que deu super certo.

Não podemos avaliar esse filme sem falar um pouco de “Lost in Translation” que, embora distinto em alguns aspectos, tem também muita similaridade. O protagonista do filme de 2004 é um ator decadente que vai para Tokyo fazer um comercial de uísque que vai lhe render um bom dinheiro. Um dos principais pontos de encontro dos filmes são essas histórias se passarem em ambientes urbanos efervescentes, com lindos planos da cidade ao fundo de uma janela, como se pudéssemos fazer parte daquele momento e até mesmo tocá- lo por alguns segundos.

No filme de 2020 temos uma Nova York um tanto calma mas com esse vislumbre de que tem muita vida, e os ambientes ressoam os pensamentos mais obscuros daqueles personagens. Vamos falar dos personagens, Bill Murray é Felix, um machista clássico que, embora fale muito sobre relacionamentos e como tudo acontece dentro de quatro paredes, não compreende mesmo como tudo isso funciona, e ele transparece não controlar o vazio dentro de si. Assim como a maioria de nós, tenta sempre preencher com alguma piada ou fala indiscreta. Bill é um daqueles atores que não queremos parar de ver por mais desagradáveis ou cafajestes sejam seus personagens, é sempre uma grata surpresa vê-lo em tela.

