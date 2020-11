Dia D: 58 unidades de saúde estarão abertas amanhã

No segundo Dia D, 58 unidades de saúde de Campo Grande vão estar abertas nesse sábado (7) para a vacinação contra a poliomielite e atualização de caderneta. Além disso, três shoppings da Capital também vão oferecer a imunização.

Conforme informações da prefeitura, as unidades começam a funcionar ás 7h e os atendimentos seguem até ás 17h. Crianças maiores de 12 meses até cinco anos devem se imunizar contra a poliomielite. Além disso, crianças e adolescentes devem comparecer aos pontos de vacinação para a atualização da caderneta.

A Capital não atingiu a meta de vacinação. Ainda de acordo com a prefeitura, apenas 34,5% das crianças foram vacinadas contra a pólio, totalizando 16.626 doses aplicadas.

Serviço

Os pontos temporários serão nos shoppings Norte Sul, das 11h às 20h durante todo o final de semana, no Bosque dos Ipês,11h às 18h no sábado e das 11 às 20h no domingo, e no Pátio Central, das 7h às 17h no Dia D.

