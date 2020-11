Prefeitura realiza segundo “Dia D” de vacinação

Sem atingir a meta de vacinação de combate à poliomielite e atualização de caderneta, a Prefeitura vai realizar o segundo “Dia D”, associado a pontos de vacinação temporários em shoppings de Campo Grande. A ação será nesse sábado (7).

Segundo a prefeitura, nem todas as unidades vão estar abertas, mas pelo menos uma sala de vacina vai estar funcionando em cada região da cidade.

A USF 26 de Agosto irá funcionar normalmente e na região central também terá o ponto de vacinação temporária no shopping pátio central, das 8h às 17h. As unidades dos bairros Noroeste, Nova Bahia, Mata do Jacinto, Marabá e Estrela Dalva também funcionarão das 7h às 17h.

Na região do Lagoa, estão confirmadas a abertura das unidades do Buriti, Vila Fernanda e a Clínica da Família do Portal Caiobá. Os shoppings Norte Sul e Bosque dos Ipês terão ponto de vacinação durante todo o final de semana, no primeiro o atendimento acontece das 11h às 20h nos dois dias; no segundo será das 11h às 18h no sábado e das 11 às 20h no domingo.

Campanha de multivacinação

A campanha começou no último 5 de outubro e seria finalizada no fim do mês, mas com a baixa procura em todo país, o Ministério da Saúde liberou para o que os municípios onde a meta de 95% do público alvo da vacina contra pólio não tivesse sido atingida prorrogasse a imunização pelos 30 dias seguintes.

Na Capital, até o momento, 33,5% das crianças entre um e menos de cinco anos de idade foram vacinadas, totalizando 16.109 doses aplicadas. Campo Grande tem 48.110 crianças nessa faixa etária.

Crianças maiores de 12 meses e menores de cinco anos devem se vacinar contra a pólio. Além disso, crianças e adolescentes até 15 anos devem comparecer às unidades de saúde para a atualização de caderneta.

