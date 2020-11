Criança de oito anos é a trigésima vitima em Sidrolândia

Nesta quinta-feira (5) a Secretária Municipal da Saúde comunicou 30ª óbito por Covid-19 no município de Sidrolândia-MS. Conforme informativo trata-se de uma criança de 8 anos, do sexo feminino, portadora de Insuficiência Renal Crônica.

Segundo Sidrolândia News, a criança deu entrada no Hospital Universitário de Campo Grande no dia 24/10 com dificuldades respiratórias, permaneceu internada em UTI, mas teve complicações sistêmicas da doença e infelizmente veio a falecer.

Em suma a Secretaria Municipal de Saúde tem consciência da responsabilidade dos dados informados, sendo assim qualquer outra informação veiculada fora do veículo oficial da Prefeitura Municipal não é de responsabilidade deste órgão.

