Benjamin Kuscevic chega ao Palmeiras prometendo raça

A contratação do zagueiro chileno Benjamin Kuscevic pegou todos os palmeirenses de surpresa nesta última quarta-feira (4). Sem alarde, o clube informou a contratação do jogador de 24 anos em suas redes sociais.

Em vídeo para a TV Palmeiras, Kuscevic admitiu que está realizando um sonho de criança em jogar no clube. Além de acreditar no potencial de crescimento do jogador, o Palmeiras vê a possibilidade de lucro com uma futura venda para a Europa.

​Benjamin Kuscevic é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile. Com um futuro promissor, o destro pode se tornar um grande zagueiro em um futuro próximo. ​Isso explica o longo contrato de cinco anos que o Verdão fez com o atleta.