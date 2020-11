Ação beneficia a AACC-MS após queda em arrecadação pela pandemia da COVID-19

Formato drive-in será alternativa utilizada para as contribuições

Este ano, mesmo com a pandemia, acontece o McDia Feliz, que foi confirmado para o dia 21, ação essa conhecida por ser uma das maiores campanhas para arrecadação, com a possibilidade de beneficiar a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC-MS).

Para isso já estão disponíveis vouchers antecipados, em pré-venda que vai até a véspera do McDia Feliz. Empresas e também pessoas físicas podem adquirir quantos tickets quiserem, para resgatar durante o dia 21. A novidade deste ano, em que o distanciamento social é prioridade, são os vouchers antecipados no formato digital, uma das iniciativas da marca para que todos possam contribuir com a campanha de maneira mais segura e conveniente.

O presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados – empresa responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e no Caribe – aponta o que espera da ação após um 2020 pandêmico. “Nossa expectativa é de contar mais uma vez com a solidariedade dos brasileiros para essas duas causas tão importantes, que são a saúde e a educação. Crianças e jovens em todo o país contam com a verba do McDia Feliz todos os anos e estamos felizes em poder realizar o evento, mesmo em meio a um cenário tão adverso”, comenta Paulo Camargo.

Aqueles que tiverem interesse em direcionar sua doação à Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC-MS), basta acessar o e-commerce do Instituto Ronald McDonald e, na hora da compra, selecionar a instituição. Para quem preferir adquirir os tradicionais vouchers físicos, deverá entrar em contato diretamente com a instituição, por meio do telefone (67) 3322-8000.

