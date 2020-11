Sem Neymar e Mbappé, PSG perde de virada

Sem Neymar e Mbappé, o PSG perdeu de virada do RB Leipzig, na tarde desta quarta-feira (4), pela Liga dos Campeões. O time francês saiu na frente, mas levou a virada e perdeu por 2 a 1, na Alemanha. O confronto foi válido pela terceira rodada da fase de grupos.

Mesmo desfalcado de suas principais estrelas, o Paris Saint-Germain poderia ter saído com um resultado melhor nesta quarta-feira. Di María abriu o placar para a equipe francesa aos cinco minutos de jogo e teve chance de ampliar aos 15, mas desperdiçou cobrança de pênalti. Melhor para o RB Leipzig, que superou a pressão inicial e conseguiu a virada — Nkunku empatou aos 41 da primeira etapa e Forsberg converteu penalidade aos 11 minutos do segundo tempo para assegurar a vitória.

Com o resultado, o PSG sofre a segunda derrota em três jogos na Champions League e cai para terceiro no Grupo H, com três pontos. O RB Leipzig é o segundo, com seis. Mais cedo, o Manchester United foi derrotado por 2 a 1 pelo Istanbul Basaksehir.

As equipes voltam a se enfrentam no dia 24 de novembro, mas desta vez no Parque dos Príncipes, pela quarta rodada da fase de grupos.

(Com informações do Uol)

