Em Corumbá, pesquisa indica que reta final será decisiva para eleição de prefeito

O Instituto Pesquisa Resultado realizou entrevistas com 304 pessoas em Corumbá para saber sobre o cenário eleitoral da cidade. Segundo os dados, o prefeito Marcelo Iunes (PSDB), que tenta reeleição, tem 36% de intenções de voto e segue um pouco à frente do segundo colocado, Paulo Duarte, do MDB, que tem 28%.

A briga para ganhar a eleição se intensifica na reta final. O candidato Paulo Duarte disse que não se preocupa muito com pesquisas, por terem diversos resultados. Ele acredita que a reta final será decisiva e vai trabalhar para conquistar cada voto.

“Aqui em Corumbá já teve pesquisa para todo o gosto. Teve um instituto até que teve pesquisa cancelada. Então assim, está estranho. Na verdade, o sentimento que tenho nas ruas é que houve um crescimento muito grande nosso. Principalmente neste último mês. A gente está focado na campanha e eu não estou muito ligado a números de pesquisa, porque é uma eleição completamente atípica e silenciosa. Eu acho que a pes-quisa que vai mandar mesmo é a do dia 15 e o sentimento é de que a nossa candidatura está muito forte”, explicou.

Mesmo em segundo lugar, Duarte diz que o cenário deve mudar completamente até as eleições. Na pesquisa estimulada foi feita a seguinte pergunta: em sua opinião, dos nomes abaixo em quem você votaria para prefeito(a) de Corumbá em 2020?

O prefeito Marcelo Iunes (PSDB) teve 36,51% de intenções de voto, Paulo Duarte (MDB) teve 28,62% e doutor Gabriel (PSD) apareceu com percentual de 18,42%. Elano (PSL) tem 5,59%, Joseane Garcia (PRTB) tem 1,32% e Anísio Guató (Psol) tem 0,99% de intenções de voto. Brancos e nulos tiveram 2,63%. Não sabe ou não quis responder somou 5,92%.

Corumbá não tem segundo turno, pois pela legislação eleitoral é necessário ter 200 mil eleitores aptos a votar nos municípios onde ocorre o segundo turno. A eleição do primeiro turno ocorre em 15 de novembro.

A pesquisa de registro 03975/2020 Corumbá-MS foi realizada entre os dias 29 e 31 de outubro com 304 pessoas. Para uma amostra de 304 entrevistas estima-se uma margem de erro máxima total de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando-se um nível de confiança de 95%.

Veja mais:

Eleição indefinida aumenta tensão nos Estados Unidos