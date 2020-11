Arquiteta Luciana Teixeira participa do “Qual é a história?”

A arquiteta e designer Luciana Teixeira é a convidada especial do quarto episódio do quadro “Qual é a história?” da TV O Estado. A paixão da arquiteta por designer de móveis é antiga e vem desde a época da faculdade. No quadro ela relata essa e outras curiosidades da carreira, revela curiosidades sobre o processo criativo, influências artísticas e inspirações.

Após visitar a aldeia Jaguapiru em busca de referências de artesanato, Luciana Teixeira conta que desenvolveu um olhar sobre o designer com um viés mais antropológico. “Todo o meu processo com o designer hoje passa por esse filtro de olhar qual é a cultura material que eu posso trazer desse caldeirão de culturas que temos no Mato Grosso do Sul”, afirma.

Confira na íntegra o novo episódio do Qual é a história?

