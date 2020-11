Campanha Novembro Azul terá programação com lives

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) realiza ao decorrer do mês de novembro lives direcionadas para o público masculino com conteúdos informativos sobre a prevenção de diversos tipos de cânceres. A programação ocorre em razão da Campanha Novembro Azul, mês de conscientização e combate ao câncer de próstata.

Ao todo, três lives estão previstas para acontecer neste mês. A primeira delas tem como tema ‘Prevenção do câncer na população masculina’ e ocorre nesta quarta-feira (04) com o Dr. Jeferson Baggio Cavalcante. Ainda hoje, a nutricionista Juliana Rodrigues conversa sobre “O papel da nutrição na vida do homem”.

Já no dia 16 é a da Dra. Vanessa Jacquiline de Souza fala sobre “Benefícios da Atividade Física na Prevenção de Doenças Crônicas”. O Dr. Henrique Rodrigues Scherer Coelho realiza conversa a respeito da “Infecção Urinária na População Masculina”.

A última live está programada para acontecer no dia 24. A conversa é com a Dra. Marília Lomonoco Galhardo e o tema é “Você sabia que Doença Vascular também afeta os homens?”. Na mesma data a Dra. Patrícia Arakaki Marques comenta sobre “Saúde Mental e População Masculina: estratégias de prevenção e cuidado”.

As lives podem ser acompanhadas pelo site https://telessaude.saude.ms.gov.br/forms/participe

