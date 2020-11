Sem censo atual, cidades têm mais eleitores que habitantes

O confronto de números de eleitores de municípios e do número de habitantes, entre outras coisas, pode ter causado números subestimados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), segundo o presidente da Assomasul (Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina. Isso porque algumas cidades têm mais eleitores que habitantes.

No Estado, três cidades foram destaque pela disparidade. Em consulta ao número de eleitores no site do Tribunal Superior Eleitoral e em comparativo com dados do IBGE foi possível verificar que em Costa Rica, por exemplo, o número de habitantes estimado é de 21.142, já que o último censo foi em 2010, onde foi constatado o número de 19.695 habitantes. O número de eleitores em 2020 é de 22.377, ou seja, 1.235 aptos ao voto a mais que habitantes.

A cidade de Selvíria, na divisa com o Estado de São Paulo, tem 6.970 eleitores, contra 6.542 habitantes, conforme a estimativa do IBGE 2020 (o censo de 2010 tinha 6.287). A diferença é de 428 eleitores a mais. Novo Horizonte do Sul tem 3.940 eleitores e 3.684 moradores (no censo 2010 tinha 4.940 habitantes) e 256 títulos de eleitores a mais.

Para o presidente da Assomasul, a disparidade é reflexo da falta de censo real do IBGE, que não ocorre desde 2010. “Eu acho que o problema maior é o fato de o IBGE há dez não fazer um censo geral e trabalhar somente com estimativas. Inclusive, ia ter o censo agora em 2020 e foi suspenso por causa da pandemia. Tem muitos municípios que estão com o número de habitantes equivocados. Tem cidades que aparecem com mais habitantes, porque as pessoas regularizaram o seu título de eleitor, mas com certeza a população dessas cidades é maior do que o que está na estimativa do IBGE. Acho que o grande problema dessa disparidade é realmente a falta de um censo presencial e feito detalhado, de casa em casa. Nós estamos há dez anos sem um censo e quando fizer o correto, vai perceber que essas cidades têm mais habitantes”, diz ele, que cita o exemplo da cidade de Bataguassu, onde é prefeito.

(Confira mais na página A3 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Primeiro reality show de jogos de tabuleiro estreia em novembro