Três pessoas são executadas durante a madrugada em CG

Três homens foram executados a tiros de grosso calibre na madrugada deste sábado (31), no Jardim Sumatra, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os tiros foram disparados por um grupo de três homens e uma mulher. A primeira vítima, de 36 anos, se recusou a sair do carro em que estava e foi baleada na cabeça. Outro homem, de 20 anos, levou tiros também na cabeça, na perna e no quadril.

A terceira vítima, de 24 anos, havia acabado de chegar ao local e foi surpreendido com tiros. A esposa desse homem também foi alvo dos tiros, mas a arma falhou e os criminosos fugiram.

Os suspeitos ainda não foram identificados e não se sabe a motivação da execução. A polícia investiga o caso que foi registrado na Depac Cepol.

