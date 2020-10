Homem é morto por PM durante briga em tabacaria

Homem de 35 anos morreu durante briga em uma tabacaria na madrugada deste sábado (31), na Vila Rica, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, um policial militar estava de saída do local quando viu uma discussão envolvendo um colega dele que trabalhava como segurança no estabelecimento. O PM tentou intervir na briga, mas a situação ficou ainda mais grave.

Pelo menos cinco homens passaram a agredir o policial e o segurança. Ele se identificou como PM, deu ordem de parada e atirou no chão, mas um dos envolvidos deu uma rastreira no policial, que se desequilibrou. Como não conseguia se desvencilhar atirou no rapaz. Ele morreu no local. O caso foi registrado na Depac Centro.

