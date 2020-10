Vereadores votam quatro Projetos de Lei na sessão de terça

Quatro Projetos de Lei entram na sessão de terça-feira (3), a discussão será feita pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande.

Será votado, em primeira discussão, o Projeto de Lei 9.846/20, que institui o dia em memória dos trabalhadores que faleceram durante o combate ao coronavírus em Campo Grande. Pela proposta do vereador Pastor Jeremias Flores, a data definida será 29 de julho.

Os vereadores votam também, em primeira discussão, o Projeto de Lei 9.861/20, que altera para Rua Manoel Pires de Oliveira a Rua do Bolsão, localizada entre a Rua Mestre Estanislau Panatier e a Avenida Guaicurus, no Bairro Alves Pereira. A proposta é do vereador Chiquinho Telles para homenagem póstuma ao empresário que iniciou trabalho com uma mercearia no bairro. Hoje, sob comando dos filhos, a família Pires tem mais de 30 empresas atuantes no ramo de supermercados.

Em segunda discussão, os vereadores votam dois Projetos de Lei da vereadora Dharleng Campos. Será avaliado o Projeto 9.788/20, que inclui a Festa de Santa Luzia no calendário oficial de eventos do Município de Campo Grande, a ser realizada, anualmente, no dia 13 de dezembro. A festa em honra a Santa Luzia é um evento tradicional no Bairro Santa Luzia que acontece há mais de 50 anos.

Ainda, será votado o Projeto de Lei 9.795/20, em que fica autorizada a implantação de caixas coletoras de máscaras usadas em Campo Grande. O objetivo é distribuí-las em pontos estratégicos da cidade, como forma de prevenir e minimizar o contágio do Covid-19.

*Com informações da Assessoria

