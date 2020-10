PMA prende homem que matou cachorra a pauladas

Homem de 60 anos foi preso e multado em R$3 mil por matar uma cachorra a pauladas nesta quinta-feira (29), em Aquidauana.

Segundo a polícia militar ambiental (PMA), a dona do animal afirmou que o homem parecia estar alcoolizado quando entrou no quintal da casa dela e golpeou o cachorro até a morte com um pedaço de madeira.

O homem confessou o crime e disse que foi mordido pela cadela. Ele foi autuado e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão.

Veja mais:

Operação contra pedofilia prende quatro na Capital