Operação contra pedofilia prende quatro na Capital

A Operação “Deep Caught”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (29), na Capital, prendeu quatro homens. Segundo a delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Marília de Britto, os mandados foram cumpridos no bairro Bom Jardim, Lago do Trabalhador, Vilas Boas e São Francisco.

Os alvos não tiveram identidade divulgada, mas as informações da polícia apontam que entre os envolvidos estão um advogado e professor de direito penal, um sargento do Exército, um empresário e um auxiliar contábil. Dentre os presos, foram encontradas armas de fogo sem registro nas residências do advogado e empresário, ambos de 35 e 37 anos.

Conforme informações da PCMS, durante as buscas os policiais localizaram materiais contendo pornografia infanto-juvenil. “A operação hoje visava o comprimento de quatro mandados de busca e apreensão deferidos pela justiça para que pudéssemos fazer esse trabalho de campo de localização do material que foi feito com sucesso”, afirmou Marília de Britto.

